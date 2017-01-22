美評：抗戰的確14年 但歷史仍被掩蓋

稱為第1次淞滬會戰的民國21年128事變，雖然表面上抗擊日軍的是廣東的地方軍19路軍，但實際後續接防的是國民黨中央軍的精銳部隊，只是避免日軍再投兵力，因此秘不聲張。(圖/國史館)

最近中國大陸歷史教育做了大變動，將原本的8年抗日戰爭加長到14年抗日戰爭，此舉引發了兩岸歷史界的多方討論，美國評論媒體「國家利益」(National interest)也發表了看法，文章認為，中國抗日戰爭確實是14年，不過現在的大陸政府在理由上可能會故意講錯。

「國家利益」的評論員麥可.派克(Michael Peck)指出，在以往歷史書上認為，第二次中日戰爭(第一次是1894年的甲午戰爭)開始於1937年，結束於1945年，由日本被盟軍擊敗而告終。整個戰爭長達8年，並犧牲了大約2000萬中國軍民同胞。

如今大陸官方改變這種說法，指出戰爭總時間長達14年。這個說法是對的，但不幸的是，恐怕大陸政府的改變說法，並不是為了說明歷史真相，可能還有別的政治動機。

無論是抗戰8年或是14年，國軍都是擔負絕大多數對日抗戰全過程，國為南京保衛戰期間的國軍部隊。(圖/國史館)

1931年的918事件(亦稱滿州事件，Manchurian Incident)始因於日本入侵中國東北。日軍以保護滿洲鐵路線為理由發動對中國的戰爭，即使這是中國領土，但他們仍稱戰爭是為捍衛日本經濟利益。這場戰爭並非日本政府的動員，是駐軍的自主行動，不過在幾年後差異也不大了，日本軍國主義在在後往的幾年，控制了日本政府，後來也在中國東北地區，建立起稱為滿洲國的傀儡政府。

在民國22年的長城抗戰，日軍進犯古北口，在這場戰役中與日軍對抗的也是中央軍的第十七軍，許多後來的國軍名將都加入了這場戰役，包括徐庭瑤、關麟徵、杜聿銘、黃維等人。(圖/網路)

從918事件開始，中國進入了一連串的局部對戰爭，而且中國人的民族主義也是在這段期間迅速提升。因此大陸在過去很長一段時間，都在紀念918事件，已成為大陸愛國主義的重要紀念日，因此大陸現在也把學校教科書中「8年抗戰」改為「14年抗戰」。

紐約時報引述大陸官方說法稱「(大陸)教育部表示，決定增加前六年的抗日戰爭，旨在促進愛國教育，突出『共產黨在抵抗日本法西斯主義在第二次世界大戰前期的核心作用』，習近平主席也要求在學校裡大力倡導『共產主義歷史和思想』」可見大陸官方的改變說法，仍是帶有政治用意，而非還原歷史。

做為戰爭發動者的日本，對於大陸的做法當然是不以為然，他們長期以來都在淡化自己的侵略歷史，都一直被指控日本在歷史教育上說謊，以減少日本侵略和相關暴行的記錄。因此日本政府發言人說，「中國大陸政府不能決定戰爭的發起時間，他們不應該那麼過份強調不幸的過去。」

真正不幸的是，大陸與日本都在二戰歷史上說了不同理由與不同程度的謊言，日本一直著重於原子彈所受的破壞，他們一直認為自己是二戰受害者，但是其他國家都記得日本的各種可怕的戰爭暴行，中國人記得南京的大屠殺與強姦事件，韓國人則強調稱為「慰安婦」的性奴隸事件。成為中日韓三方的歷史心結。

擺脫這些政治動機，純粹就歷史論歷史，大陸的修正是有道理的，按照任何合理的標準，日本發動突襲式的軍事手段佔領滿州，那可是一塊36萬平方英里的土地，比德州還大的的地區，絕對是一場戰爭。

丹麥記者何銘生(Peter Harmsen)，著有《上海1937：長江邊的史達林格勒戰役》(Shanghai 1937: Stalingrad on the Yangtze)與《南京1937：一場被遺忘的浴血戰》(Nanjing 1937: Battle for a Doomed City)，是近年西方研究中國二戰歷史的新一代史家，他說：「我們西方有什麼資格認定第二次世界大戰始於1939年？這完全是西方本位主義的想法。事實上，1931年的滿州事件，其實應該可以做為二戰的爆發時間點，日軍在918事件奪取的領土是法國西部的一半，是納粹德國閃擊波蘭所奪領土的5倍之多。」

然而令人不安的是，大陸政府並不是為了對死難者的同情，而希望大家重新拾起第二次中日戰爭的歷史。他們是在刻意的拔高共產黨在這段歷史的介入程度。實際上，真正中國抗戰過程，大部分戰鬥和大多數的犠牲，是由中國國民黨的國民革命軍在進行的，他們雖然大多數的戰爭並不漂亮，但是他們確實成功地束縛著日本軍隊的絕大部分，從而促進美國有足夠的時間匯集實力去擊敗日本。但最諷刺的是，國民黨在隨後的內戰中敗給共產黨人，使得他們的歷史將會在最新的歷史書重寫中失去應有的地位。

(中時電子報)