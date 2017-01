美評：抗戰的確14年 但歷史仍被掩蓋

稱為第1次淞滬會戰的民國21年128事變,雖然表面上抗擊日軍的是廣東的地方軍19路軍,但實際後續接防的是國民黨中央軍的精銳部隊,只是避免日軍再投兵力,因此秘不聲張。(圖/國史館)

最近中國大陸歷史教育做了大變動,將原本的8年抗日戰爭加長到14年抗日戰爭,此舉引發了兩岸歷史界的多方討論,美國評論媒體「國家利益」(National interest)也發表了看法,文章認為,中國抗日戰爭確實是14年,不過現在的大陸政府在理由上可能會故意講錯。

「國家利益」的評論員麥可.派克(Michael Peck)指出,在以往歷史書上認為,第二次中日戰爭(第一次是1894年的甲午戰爭)開始於1937年,結束於1945年,由日本被盟軍擊敗而告終。整個戰爭長達8年,並犧牲了大約2000萬中國軍民同胞。

如今大陸官方改變這種說法,指出戰爭總時間長達14年。這個說法是對的,但不幸的是,恐怕大陸政府的改變說法,並不是為了說明歷史真相,可能還有別的政治動機。

無論是抗戰8年或是14年,國軍都是擔負絕大多數對日抗戰全過程,國為南京保衛戰期間的國軍部隊。(圖/國史館)

1931年的918事件(亦稱滿州事件,Manchurian Incident)始因於日本入侵中國東北。日軍以保護滿洲鐵路線為理由發動對中國的戰爭,即使這是中國領土,但他們仍稱戰爭是為捍衛日本經濟利益。這場戰爭並非日本政府的動員,是駐軍的自主行動,不過在幾年後差異也不大了,日本軍國主義在在後往的幾年,控制了日本政府,後來也在中國東北地區,建立起稱為滿洲國的傀儡政府。

在民國22年的長城抗戰,日軍進犯古北口,在這場戰役中與日軍對抗的也是中央軍的第十七軍,許多後來的國軍名將都加入了這場戰役,包括徐庭瑤、關麟徵、杜聿銘、黃維等人。(圖/網路)

從918事件開始,中國進入了一連串的局部對戰爭,而且中國人的民族主義也是在這段期間迅速提升。因此大陸在過去很長一段時間,都在紀念918事件,已成為大陸愛國主義的重要紀念日,因此大陸現在也把學校教科書中「8年抗戰」改為「14年抗戰」。

紐約時報引述大陸官方說法稱「(大陸)教育部表示,決定增加前六年的抗日戰爭,旨在促進愛國教育,突出『共產黨在抵抗日本法西斯主義在第二次世界大戰前期的核心作用』,習近平主席也要求在學校裡大力倡導『共產主義歷史和思想』」可見大陸官方的改變說法,仍是帶有政治用意,而非還原歷史。

做為戰爭發動者的日本,對於大陸的做法當然是不以為然,他們長期以來都在淡化自己的侵略歷史,都一直被指控日本在歷史教育上說謊,以減少日本侵略和相關暴行的記錄。因此日本政府發言人說,「中國大陸政府不能決定戰爭的發起時間,他們不應該那麼過份強調不幸的過去。」

真正不幸的是,大陸與日本都在二戰歷史上說了不同理由與不同程度的謊言,日本一直著重於原子彈所受的破壞,他們一直認為自己是二戰受害者,但是其他國家都記得日本的各種可怕的戰爭暴行,中國人記得南京的大屠殺與強姦事件,韓國人則強調稱為「慰安婦」的性奴隸事件。成為中日韓三方的歷史心結。

擺脫這些政治動機,純粹就歷史論歷史,大陸的修正是有道理的,按照任何合理的標準,日本發動突襲式的軍事手段佔領滿州,那可是一塊36萬平方英里的土地,比德州還大的的地區,絕對是一場戰爭。

丹麥記者何銘生(Peter Harmsen),著有《上海1937:長江邊的史達林格勒戰役》(Shanghai 1937: Stalingrad on the Yangtze)與《南京1937:一場被遺忘的浴血戰》(Nanjing 1937: Battle for a Doomed City),是近年西方研究中國二戰歷史的新一代史家,他說:「我們西方有什麼資格認定第二次世界大戰始於1939年?這完全是西方本位主義的想法。事實上,1931年的滿州事件,其實應該可以做為二戰的爆發時間點,日軍在918事件奪取的領土是法國西部的一半,是納粹德國閃擊波蘭所奪領土的5倍之多。」

然而令人不安的是,大陸政府並不是為了對死難者的同情,而希望大家重新拾起第二次中日戰爭的歷史。他們是在刻意的拔高共產黨在這段歷史的介入程度。實際上,真正中國抗戰過程,大部分戰鬥和大多數的犠牲,是由中國國民黨的國民革命軍在進行的,他們雖然大多數的戰爭並不漂亮,但是他們確實成功地束縛著日本軍隊的絕大部分,從而促進美國有足夠的時間匯集實力去擊敗日本。但最諷刺的是,國民黨在隨後的內戰中敗給共產黨人,使得他們的歷史將會在最新的歷史書重寫中失去應有的地位。

(中時電子報)