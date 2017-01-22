男疑吸毒睡路中 被警叫醒後竟撞警車
22歲吳姓男子疑因吸毒後疲勞駕駛，精神恍惚在高雄市左營區光興與明誠二路口睡覺，左營警分局新莊派出所據報趕往處理，拍打車窗試圖喚醒吳男，吳男眼睛一睜開看見四周都是警察因而嚇了一跳，迷迷糊糊之間又放開煞車，不慎擦撞停於車前的警用機車，警用機車倒地造成煞車柄彎曲及車殼擦損。
警方喝令吳男下車時，警方眼尖又發現駕駛座位上有一包白色粉末，警方向吳男盤問該包白色粉末為何物，吳男心生畏懼始終避而不談，後經檢驗該白色粉末為三級毒品K他命6.2公克。警詢後依違反毒品危害防制條例將吳男函送法辦。
警詢時吳男辯稱不知道為何毒品會在車內，吳男時而神色恍惚且答非所問，僅表示駕車時因精神不濟，不清楚自己為何會睡於路中央，更不知道毒品為何會放置在車內。當下被警方叫醒時，在迷糊中才會不小心放開煞車，導致車子往前滑行擦撞警用機車。
警方呼籲毒品是萬惡根源，會害人一生及拖累家人，千萬不要因為一時好奇好玩，而接觸吸食毒品，尤其現今該些毒品所混裝的化學內容物成分不明，很多都是包裝新穎且名稱絢麗的新型態混合毒品，吸食後對身心健康有負面影響，更會觸犯法律。警方為展現強力掃蕩毒品的決心，將配合政府持續掃蕩毒品中下游並追溯源頭，以杜絕年輕學子族群沾染毒品惡習。
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(中時)
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