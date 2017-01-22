彰化愛心尾牙 席開70桌饗弱勢
彰化縣政府結合人安、創世、華山社福基金會，今天在彰化市舉辦愛心尾牙，席開70桌招待弱勢民眾，洋溢濃厚溫馨過節氣氛。
為讓街友、邊緣戶感受過年氣氛，彰化縣政府與人安、創世、華山社會福利基金會合作，今天在彰化市成功社區活動中心前道路封半街，舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙，席開70桌宴請弱勢，也發送紅包慰問金、春聯、沐浴用品，還有推拿按摩、音樂、歌仔戲曲表演。
彰化縣長魏明谷致詞說，縣府推動社福不遺餘力，今天結合社會資源及慈善機構，舉辦愛心尾牙活動照顧弱勢族群，讓縣內獨居老人、街友、貧困家庭感受社會溫暖，感謝善心民眾付出，讓弱勢者吃飽穿暖過好年。
台灣兒童暨家庭扶助基金會彰化家扶中心募得1700套年菜，今天也在秀水鄉益源古厝舉辦感恩會，準備23桌圍爐年菜招待受助兒及家庭，菜色有佛跳牆、黃金燻雞、川香乾燒魚、無錫排骨、干貝櫻花蝦米糕、東坡肉，豐富菜色讓受助兒們直說「真好吃」。
彰化家扶中心主任王震光說，弱勢家庭過年時都希望吃到一桌豐盛年菜，但礙於經濟考量，多以大鍋菜圍爐，感謝善心人士捐助關懷，讓受助家庭年夜菜可享用米糕、雞湯、豬腳、鮮魚等菜色，使家扶兒童伴著幸福感及社會溫暖過年。1060122
(中央社)
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