春節將屆 澎警消首長赴離島慰問
農曆春節將屆，澎湖縣政府警察局長劉祥浤與消防局葉天恭分赴七美和望安等離島慰問警消人員，致贈春節加菜金和慰問品，慰勉在春節期間，做好安全維護，讓民眾平安過好年。
澎湖縣警察局長劉祥浤率同督察長陳其鋒等幹部前往望安分局及七美分駐所慰問，並致贈象徵「平安」的蘋果17箱及加菜金，慰勉員警執勤辛勞及提前賀節。對於基層員警維護離島地區治安的努力和付出，表達感佩，期勉在維護治安工作下，建構優質的治安環境，提供最好的服務。
澎湖消防局長葉天恭今天也在義消總隊長蔡守己與相關幹部陪同下前往第2大隊、七美、望安及將軍消防分隊，致贈春節慰問品及禮品，慰勉消防、義消及志工辛勞，並期許在春節期間，落實各項消防救災救護勤務工作，守護居民平安快樂過年。1060122
(中央社)
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