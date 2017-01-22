越南朋友回娘家活動 朱立倫出席
新北市今天舉辦「越南朋友回娘家」活動，有近3000名越南朋友參與。市長朱立倫一到場用越南語「大家好」向全場打招呼，感謝3萬多名越南勞工朋友及1萬8000名越南新住民的付出。
朱立倫及所有與會貴賓送紅包給母語拜年的「越二代」小朋友，也發送福袋給現場參與的越南朋友，同沾喜氣。
越南經濟文化辦事處勞工管理組長阮春造也感謝新北市每年特別舉辦喜越迎新春活動，慰藉在異鄉工作的越南朋友想念家鄉、想念家庭的心情，在農曆過年這個重要節日中有個歡聚的平台，一起過新年，特別有意義。
除了傳統舞蹈表演，勞工局還邀請越南當紅歌手林震康、範長、中光及張瓊英登場演唱，搭配獎品豐富的摸彩活動，讓每位越南朋友都能感受新春氣氛。
勞工局也結合越南美食、義剪、免費視障按摩、移工法令宣導、書寫春聯及命理等攤位，許多越南朋友先索取春聯，再排隊等候越南老師花卉彩繪。
此外，慈濟人醫會也照例熱情提供免費外勞健檢，希望讓越南朋友健健康康地迎接新的一年。1060122
(中央社)
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