年金改革 教育部將研議師資職務運用
教育部今天表示，為了國家永續發展，改革勢在必行，教育部也會研議校園師資結構改變後的職務運用，讓每位教師不分年齡，都能為教育做更好的貢獻。
年金改革國是會議全國大會今天在總統府召開，針對各分組討論提及教育人員年金制度改革意見，教育部傍晚也發布新聞稿回應。
公立學校教師部分，教育部表示，這次政府公布的年金改革方案，考量教育現場實際狀況及教學對象，已對中等以下學校教師領取月退休金的年齡設計10年過渡期，由現行75制過渡到117年採單一年齡60歲起支月退休金，其餘教育人員則為65歲，已採納各界對教育人員請領資格的意見。
今天會議中有私校團體代表提及應提高私校教師退休所得替代率、增額提撥制度化、提高退撫儲金提撥率至18%等建議。
教育部指出，私校自民國99年施行私校退撫儲金新制，採確定提撥制，有十足的財務準備，不會有財務缺口，可確保現行教職員退休權益無虞，且隨新制年資累計產生複利效果，將可提高其退休所得，至於目前公私立教師退休所得替代率仍有差距，將邀相關機關學校及團體共同研商。
教育部也指出，為了國家的永續發展，改革勢在必行，將持續和各團體溝通對話，並依國是會議結論，研提相關教育人員退休制度改革方案，再循程序送行政院轉立法院審議，希望所有人都能支持此次的年金改革，教育部也會研議校園師資結構改變後的職務運用，讓每位教師不分年齡，都能為教育做更好的貢獻。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。