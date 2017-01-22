年金改革 教育部將研議師資職務運用

教育部今天表示，為了國家永續發展，改革勢在必行，教育部也會研議校園師資結構改變後的職務運用，讓每位教師不分年齡，都能為教育做更好的貢獻。

年金改革國是會議全國大會今天在總統府召開，針對各分組討論提及教育人員年金制度改革意見，教育部傍晚也發布新聞稿回應。

公立學校教師部分，教育部表示，這次政府公布的年金改革方案，考量教育現場實際狀況及教學對象，已對中等以下學校教師領取月退休金的年齡設計10年過渡期，由現行75制過渡到117年採單一年齡60歲起支月退休金，其餘教育人員則為65歲，已採納各界對教育人員請領資格的意見。

今天會議中有私校團體代表提及應提高私校教師退休所得替代率、增額提撥制度化、提高退撫儲金提撥率至18%等建議。

教育部指出，私校自民國99年施行私校退撫儲金新制，採確定提撥制，有十足的財務準備，不會有財務缺口，可確保現行教職員退休權益無虞，且隨新制年資累計產生複利效果，將可提高其退休所得，至於目前公私立教師退休所得替代率仍有差距，將邀相關機關學校及團體共同研商。

教育部也指出，為了國家的永續發展，改革勢在必行，將持續和各團體溝通對話，並依國是會議結論，研提相關教育人員退休制度改革方案，再循程序送行政院轉立法院審議，希望所有人都能支持此次的年金改革，教育部也會研議校園師資結構改變後的職務運用，讓每位教師不分年齡，都能為教育做更好的貢獻。1060122

(中央社)