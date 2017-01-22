腸道寄生蟲新圖鑑出爐　醫療人員即時看

衛生福利部疾病管制署為為提升醫療人員對於腸道寄生蟲之診斷與檢驗能力，疾管署特別編製「人體腸道寄生蟲圖譜」，供醫療人員面對感染個案或檢體檢驗時，即時判斷感染原因並及早採取防治作為。（陳瑄喻攝）

因國際間往來頻繁，疫病自境外移入的風險增加，衛生福利部疾病管制署為為提升醫療人員對於腸道寄生蟲之診斷與檢驗能力，疾管署特別編製「人體腸道寄生蟲圖譜」，供醫療人員面對感染個案或檢體檢驗時，即時判斷感染原因並及早採取防治作為。

疾管署表示，腸道寄生蟲是東南亞、南亞、非洲及中南美洲等開發中或未開發國家常見的疾病，台灣雖屬已開發國家，但由於外籍勞工引進、跨國聯姻、國際交流及旅遊等因素，與鄰近國家往來相當頻繁，另近期政府大力推動「新南向政策」，預期國人與東南亞及南亞人士的交流將更為普遍，國際間疫情與境外移入病例不容忽視。

疾管署資料顯示，以外籍勞工為例，2015年計有52萬人接受定期健檢，腸道寄生蟲不合格者達3400人（感染種類以梨形鞭毛蟲、鉤蟲、鞭蟲、糞小桿線蟲、痢疾阿米巴及蛔蟲最多）。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內部分臨床醫師及醫檢師因鮮少面對感染個案或檢體的機會，鏡檢技術可能較為生疏，疾管署特別將腸道原蟲、蠕蟲的蟲卵及幼蟲彩色照片彙集成圖譜，藉以提高醫療院所對於腸道寄生蟲檢測能力，阻絕該類病原危害國內防疫安全。

負責製作圖譜的所有圖片疾管署簡任技正許世芬表示，自己耗費多時，利用下班時間拍攝相關圖片，就是希望提供給第一線醫師正確的資訊。

這份圖鑑，除印製實體分送醫院參考外，並將圖譜電子檔建置於疾管署全球資訊網專業版網頁（首頁/通報與檢驗/檢驗資訊/檢體採檢），歡迎醫療院所與學校自行下載參考瀏覽或教學應用。

(中時)