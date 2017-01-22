年金改革引民怨 羅智強：蔡別拿馬當救援
年金改革國是會議今舉行，引起3萬人上凱道抗議，面對民眾怒火，總統蔡英文致詞時提及，馬政府的年金改革沒有成功。前總統府秘書長羅智強便批評，蔡政府打著改革招牌，挑起階級鬥爭、煽動社會對立，如今民怒濤天，就拿前總統馬英九出來救援，「令人不齒」。
羅智強於臉書發文批評，蔡政府執政半年多來，滿口謙卑卻口是心非，打著改革招牌，卻用政治手法挑起階級鬥爭，「意圖煽動社會對立，以漁政治利益」。他指出，蔡政府政策頻頻髮夾彎及雙重標準的事例處處可見，「徹底暴露綠營心態本質」。且在引發民怨後，卻拿出前總統馬英九出來當救援，「令人不齒」。
他反問蔡英文，馬英九推動的年金改革，有放任曲棍球立委恐嚇軍公教「包圍愈多砍愈多」嗎？或放話把軍公教看成敵人、放話年金改革是「寸土不讓的戰爭」嗎？羅智強最後強調，不反對年金改革，反對的是無能執政，卻到處恐嚇人民、抹黑軍公教的蔡英文政府。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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