農委會擬辦農民年金 青農怕繳錢後老了領不回

年金改革委員會召集人副總統陳建仁日前表示，農民是下階段改革目標，將規畫制度保障農民退休生活。為此，農委會有意建立農民年金制度，趁年輕時繳費，未來可領老年給付。但有31歲的青農坦言，怕自己退休時制度又改變，年輕人繳多，不見得能領回。

台南白河種植蓮藕的青農楊家銘表示，自己今年31歲，若農民福利制度上路，自己勢必要繳費超過30年，屬於繳最多的那一群人之一，擔心自己繳費後，也是前人先享受，輪到自己要退休時，制度又會出現變革，繳了錢不見得能領回，台灣政局紛亂，有時政黨一經過輪替，很多政策都得從頭來過，尤其老年給付這類長期政策，更可能受到政局影響，政府應有確保青農權益的配套。

農委會表示，現行農保並無老年給付項目，目前退休農民領取的老農津貼每月7256元，是政府為了照顧老年農民晚年生活，進而編列公務預算發放，也有農民反映目前老農津貼的金額不高，對晚年生活經濟略有不足，因此，未來研擬建立農民年金制度，讓農民在其年輕從農經濟能力較佳時，繳更多費用，從農年資愈久，相對繳得更多，當老年時，即可領取更高的給付，讓晚年退休生活更有保障。

外界好奇，是否建立農民年金制度後，老農津貼是否將會退場。農委會輔導處長張致盛表示，現有的老農津貼制度不會被取代掉，而是在這之上再建立一套由農民自己繳費，未來領取年金的制度，至於未來農民每月需繳多少錢，退休時可領多少，也因副總統陳建仁已宣示，要將農民納入下一階段年金改革的範疇當中，細節預計會在下一次年金改革會議進行討論。

(中時)