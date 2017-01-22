風城美展開幕 欣賞藝術饗宴迎新年
第15屆風城美展今天在新竹市文化局開幕，共計展出水墨、油畫、膠彩、書法、攝影等近百件作品，邀民眾新年期間前往欣賞藝術饗宴。
竹市文化局表示，今年美展有99位傑出藝術家，及歷屆新竹美展竹塹獎得主等參加，以「我所生活的新竹」為主題，透過水彩、油畫、水墨、膠彩、攝影、書法、工藝、陶藝等多元媒材，呈現各自在新竹生活中的所見所聞。
文化局表示，第15屆風城美展即日起至2月5日，於文化局梅苑、竹軒、琉璃畫廊展出，另外1、2樓櫥窗還有版畫名家「朱錦城師生版畫展」。
新竹市長林智堅表示，「風城美展」是大新竹地區藝文界的年度盛事，已邁入第15屆，每年都在春節期間辦理，邀請在地傑出藝術家參展，透過藝術家們的創作，展現家鄉之美。
去年新竹美展竹塹獎得主范思源，今年以水墨創作「蛻變風城」參展，他說，在新竹市居住30年，新竹轉運站的設立，讓他感受到的不只是前站交通改善，更是新竹市轉變的象徵，因此特別以轉運站為主題，創作了「蛻變風城」作品。1060122
(中央社)
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