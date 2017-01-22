年菜DIY！中市建商請名廚示範做年菜

我要評比

拼圖食庫主廚阿偉、阿飛示範創意年菜，讓吃膩傳統年菜的民眾有不一樣的選擇。（盧金足攝）

型男主廚詹姆士傳授年菜料理小撇步，春節團圓飯時可以秀手藝。（盧金足攝）

慶仁建設在「之間」接待中心演出阿忠布袋戲，園遊會所得全捐公益。（盧金足攝）

迎接春節，很多人改到餐廳、飯店圍爐，建商則請來名廚教住戶煮年菜，型男主廚詹姆士示範年菜，提供料理小撇步，燉飯不必從生米開始煮、剩餘食材也能作高湯，義式餐館「拼圖食庫」主廚阿偉、阿飛教做創意年菜，讓吃膩傳統年菜的民眾有不一樣的選擇。

如何煮出豐盛又不費力氣的年菜？久樘開發請出吃遍各地美食的《愛玩客》主持人詹姆士秀廚藝，作菜時妙語如珠，就像看節目一樣「笑」果十足。

詹姆士也傳授料理小技巧，包括燉飯不必從生米開始煮、如何用剩餘食材作高湯、火鍋菜擺盤方式、用手指捏壓就可知道牛排熟度，還邀請住戶一對一教學切洋蔥、調味，春節做年菜馬上可以現學現賣。

社區活動經營有聲有色的陸府建設，春節前由阿偉、阿飛兩大主廚製作4道料理，讓家庭煮婦方便預先準備半成品，客人來訪時即可輕鬆上菜，住戶圍著主廚勤做筆記，把握機會提問老麵發酵、絞肉攪拌方式、鹹蛋黃處理方法。

歲末年終，最期待與家人相聚的團圓夜，慶仁「之間」結案在即，慶仁建設舉辦「圓圓滿滿草地文創阿忠布袋戲」酬神謝客，邀請惠明盲校師生共享，園遊會活動所得全數捐給惠明盲校做為教育經費，回饋社會。

(中時)