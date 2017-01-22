年菜DIY！中市建商請名廚示範做年菜
迎接春節，很多人改到餐廳、飯店圍爐，建商則請來名廚教住戶煮年菜，型男主廚詹姆士示範年菜，提供料理小撇步，燉飯不必從生米開始煮、剩餘食材也能作高湯，義式餐館「拼圖食庫」主廚阿偉、阿飛教做創意年菜，讓吃膩傳統年菜的民眾有不一樣的選擇。
如何煮出豐盛又不費力氣的年菜？久樘開發請出吃遍各地美食的《愛玩客》主持人詹姆士秀廚藝，作菜時妙語如珠，就像看節目一樣「笑」果十足。
詹姆士也傳授料理小技巧，包括燉飯不必從生米開始煮、如何用剩餘食材作高湯、火鍋菜擺盤方式、用手指捏壓就可知道牛排熟度，還邀請住戶一對一教學切洋蔥、調味，春節做年菜馬上可以現學現賣。
社區活動經營有聲有色的陸府建設，春節前由阿偉、阿飛兩大主廚製作4道料理，讓家庭煮婦方便預先準備半成品，客人來訪時即可輕鬆上菜，住戶圍著主廚勤做筆記，把握機會提問老麵發酵、絞肉攪拌方式、鹹蛋黃處理方法。
歲末年終，最期待與家人相聚的團圓夜，慶仁「之間」結案在即，慶仁建設舉辦「圓圓滿滿草地文創阿忠布袋戲」酬神謝客，邀請惠明盲校師生共享，園遊會活動所得全數捐給惠明盲校做為教育經費，回饋社會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。