李桐豪：年金改革完全沒有願景！

年金改革國是會議22日在總統府登場，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）與親民黨代表、前立委李桐豪（左）出席分組會議。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議上午進行分組會議，親民黨前立委李桐豪發言時炮轟年金改革「完全沒有願景！」他認為，這次改革完全沒有財政金融及經濟等各方面評估估效益及衝擊，應交給國發會進行總體評估，向社會說明。

李桐豪指出，這次年金改革完全倒退，因為無宏觀願景而造成今天的爭執，他要請問央行、國發會等單位，到了2020年，世界各國利率會是多少？未來30年經濟成長會是多少？這次年金改革後，經濟成長率會受多少影響？

李桐豪說，以退休職業撫卹年金與軍公教勞退休混為一談，這是錯誤的，相當美國社會安全基金，亦即基礎年金，那財源從那來？

李桐豪指出，政府有責任拿出錢來，未來30年國家財政收入現值與今年稅收比較可額外增加12兆元，若前10年每年拿出800億元來，以投報酬5%計算，10年後有1兆元超級基金，政府給人民的承諾財源是可實現的。

李說，美國標普爾投報率30年是7.1%以上，各基金拿錢出來，由政府發行擔保債券，以國家發展基金形式來操作，去從事基礎建設，國際投資，創投等作業，政府再拿出收益予各基金，並不悲觀。

台東縣副縣長陳金虎則批評，政府完全悲觀主義，他以新加坡為例指出，新加坡只有台東縣面積大，薪資水準是台灣的好幾倍，人才全部往新加坡跑，政府能量不斷提升，小小一個新加坡可在世界上立足，讓大家稱讚，台灣為什麼不可以？

陳金虎說，倘若經濟可帶動改革，為何現在要軍公教、勞工、企業都是國家發展主力，「今天一個一個懲罰、一個一個羞辱，讓大家沒有士氣、大家都有後顧之憂，想想看這個國家會變成什麼國家？」他建議「國家年金改革委員會」改成「國家經濟改革委員會」，完全用經濟指標來激勵士氣，要讓台灣充滿希望，這個國家才有希望。「只要國民所得提高，什麼改革都不必。」

(工商)