澳網瓦林卡晉8強 再度封王有望
瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）今天在澳洲網球公開第4輪，以7-6(2)、 7-6(4)、7-6(4)力克義大利選手瑟比（Andreas Seppi），晉級8強，朝第二個澳網冠軍邁進。
曾於2014年在澳網封王的大會第4種子瓦林卡，本週一開始起步蹣跚，但是今天比數雖然接近，卻很少受到世界排名第89的瑟比威脅。
在瓦林卡贏球前幾分鐘，大會第1種子英國希望莫瑞（Andy Murray）意外落馬，使得瓦林卡成為目前晉級的最高種子球員，也使得他奪冠的希望大增。
瓦林卡將在8強迎戰法國的第12種子宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）和英國非種子選手伊凡斯（Dan Evans）的勝出者。1060122
(中央社)
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