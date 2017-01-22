吳克群孝親紅包沒變厚 媽關切還好嗎
歌手吳克群今天說，過年要陪媽媽，建議剛出社會的第一包孝親紅包少一點，每年要增加會有壓力，笑稱媽媽會看紅包厚度，如果沒變厚，就會關切問「你今年還好嗎？」
吳克群下午在台北西門町舉辦新專輯「人生超幽默」簽唱會，開場唱「人生超幽默」、「孤獨是會上癮的」，坦言歌曲是他的人生感觸，做音樂就是希望大家一起聽。
談起新年願望，吳克群表示，希望以前沒達成的願望全部實現；過年要陪媽媽，自稱是綵衣娛親，紅包一定要包，並建議剛出社會的人第一包孝親紅包少一點，或換百元鈔，以後每年要增加會很有壓力。
他笑說，媽媽會看紅包厚度，只要發現紅包沒增厚，就會問「你今年還好嗎？」他從紅包半包、一包到兩包，現在要快把紅包袋撐破才算一包。
吳克群自招昨晚在KKBOX風雲榜唱「孤獨是會上癮的」時，忘記是短版，太投入唱成原本歌詞，笑認常會忘詞，就在台上即興創作。
唱片公司送上福袋，吳克群現場拆開是金元寶、鳳梨及發糕抱枕，也在台上替參與演出的賀歲片「大釣哥」宣傳，過完年他就要開始拍攝3個月古裝劇，飾演天蓬元帥角色，笑稱要當最帥的豬八戒。1060122
(中央社)
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