為愛走天涯 妙齡女竟成販毒共犯

李女在旅館被查獲吸毒時，素顏面容憔悴。（呂素麗翻攝）

李女在旅館被查獲時，素顏面容憔悴，到警局前打扮後判若兩人。（呂素麗翻攝）

26歲李姓女子原本身材曼妙、面貌姣好，卻為愛走天涯，隨男友販毒，也染上毒品，面容因吸毒而憔悴，男友日前在台中被捕，她獨自住宿高雄市三民區九如二路1家旅館，碰到警方臨檢，當場吸毒遭查獲，身上又有毒品，警方訊後將她移送法辦。

三民一分局哈爾濱派出所巡佐鄭文章及警員李佳衛、黃崇瑋、黃來順、黃鈺銓、蔡仲育於上周4上午9點，執行緝毒專案勤務，在過濾九如二路某旅館住宿名單時，發現有毒品調驗人口，循線訪查，赫然發現李女在承租的房間內吸食毒品。

經警方入內檢查後，李女主動交付2級毒品32小包（共149.4公克）、一級毒品海洛因2小包（共計1.1公克）、K他命1小包（0.9公克）及安非他命吸食器一組，全案帶返偵辦。

警方調查，李女原本在雲林從事服務業，認識溫姓男友，交往期間也染上毒癮，雖然她一直想要離開男友，但卻無法戒掉毒癮，只能跟著男友。

李女向警方表示，身上的毒品都是溫姓男友所寄放的，她跟著男友回高雄，男友日前才在台中被警方查獲遭逮捕，男友將要販賣的毒品都放在她身上，原想寄住於旅館可躲避警方查緝，沒想到仍遭警方逮捕。

警方對正值青春的李女卻因毒品而人生變調感到唏噓，雖同情她的遭遇，訊後還是將李女以毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)