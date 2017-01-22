漏水貨櫃屋住10多年　阿公阿嬤終於有新屋住了

台灣心義工團志工幫萬丹洪姓老夫婦蓋新屋、入新厝。(謝佳潾攝)

台灣心義工團志工幫萬丹洪姓老夫婦蓋新屋、入新厝。(謝佳潾攝)

台灣心義工團志工幫萬丹洪姓老夫婦蓋新屋、入新厝。(謝佳潾攝)

萬丹鄉一對耄耋夫婦住在漏水貨櫃屋長達10餘年，去年強颱尼伯特來襲又掀走屋頂，屋漏偏逢連夜雨，只好躲在屋後的小亭子用帆布遮掩周圍勉強居住，所幸1周前台灣心義工團召集志工幫蓋房子，今天新屋落成，兩老感動地直說謝謝。

今年高齡84歲的洪姓阿公，因早期三七五減租而獲得1塊近1分的農地，但經濟並沒因而好轉，3名子女中一個車禍身亡、一個入獄，另一女兒嫁作人婦後生活也不甚好過，兩老10多年來不僅自食其力過活，還住在沒水沒電的貨櫃屋裡，有時還要靠在牆角躲漏水。

「晚上吃飯都是點蠟燭。」阿公說，度過好一陣子點蠟燭的生活，所幸村民伸援手幫忙，協助接電讓他們在夜間方便行動，不料去年尼伯特來襲掀走整個屋頂，貨櫃屋無法再住，只好拿帆布將屋後的小亭子周圍遮住，暫時屈身。

村民得知兩老狀況後，幫忙聯繫已在恆春、台東等地幫颱風受災戶蓋新屋的台灣心義工團，理事長尤瑞豐1周前即領百名志工前往協助，連2周六日幫阿公阿嬤蓋新屋，終於今天落成14坪2房1廳1廚房的堅固房子，台灣美式重型機車推廣協會屏東公平會還無償贈送所有家電。

尤瑞豊說，新屋是鋼骨架構、4合1橫式壁板蓋成，穩固外還耐火隔熱，維持好可住上50年，盼能讓老夫婦過上好年，也希望以此拋磚引玉吸引更多人加入無償幫蓋屋的善行，讓社會多些暖流注入。

洪姓老夫妻目前因身體狀況不佳，少出門工作，幾乎都靠老農年金過活，1個月共有1萬4千元津貼，社會處將持續進行輔導、協助。

(中時)