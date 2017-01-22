羅致政淡水發春聯 市議員鄭宇恩力挺問鼎新北市長

新北市議員鄭宇恩及立法委員羅致政，22日在淡水水碓活動中心前舉辦「迎新春、賀新年、送春聯」活動。（新北市議員鄭宇恩提供）

眾人現場共同揮毫寫出象徵新年新氣象的「金雞報喜創新機」七個字。（新北市議員鄭宇恩提供）

新北市議員鄭宇恩及立法委員羅致政，22日在淡水水碓活動中心前舉辦「迎新春、賀新年、送春聯」活動。（新北市議員鄭宇恩提供）

新北市議員鄭宇恩及立法委員羅致政，22日在淡水水碓活動中心前舉辦「迎新春、賀新年、送春聯」活動，書法名師謝瑞煌、淡水文化基金會董事長許慧明和前鎮長郭哲道等均受邀參與，共同揮毫春聯並發送給往來民眾，感受年節氣氛。

眾人現場共同揮毫寫出象徵新年新氣象的「金雞報喜創新機」七個字，並贈送各款春聯及紅包袋給往來民眾，藉此向民眾拜年。

羅致政致詞時也表達問鼎新北市長的決心，指蔡英文總統上任後，政府快速啟動各項改革，就是希望能讓人民感受到民進黨的用心，相信在不久的將來，施政成果便會逐步呈現，請各界多多給予鼓勵，他也會持續努力，為新北市盡一份心力。

鄭宇恩說，由於近日低溫，原本還擔心活動人氣，沒想到卻吸引了超乎預期的人潮，感到非常溫暖，會繼續堅守職責為民服務與爭取福利，她為說，新北市需要有能力、有格局的市長來領導，期盼羅委員能更上一層樓，為新北市民服務、擘劃市政願景。

(中時)