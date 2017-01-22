牆上書法出師表 共和新村新造景有氣勢

書法家章國民，22日獲邀到東港共和新村創作，提筆在牆面上書寫古文出師表，一來幫造新景美化社區、二來透過書法替眷村發聲，盼政府不要漠視少數人的權益。(謝佳潾攝)

書法家章國民，22日獲邀到東港共和新村創作，提筆在牆面上書寫古文出師表，一來幫造新景美化社區、二來透過書法替眷村發聲，盼政府不要漠視少數人的權益。(謝佳潾攝)

書法家章國民，22日獲邀到東港共和新村創作，提筆在牆面上書寫古文出師表，一來幫造新景美化社區、二來透過書法替眷村發聲，盼政府不要漠視少數人的權益。(謝佳潾攝)

「親賢臣、遠小人。」出生屏東眷村的書法家章國民，今天獲邀到東港共和新村創作，提筆在牆面上書寫古文出師表，一來幫造新景美化社區、二來透過書法替眷村發聲，盼政府不要漠視少數人的權益，同時也鼓勵年輕人多讀書、打開視野。

今年57歲的章國民，從小就喜歡看大人寫春聯，也因而喜歡上書法進而專研，但一直以來都是紙上創作，直到見到小孩在牆壁上塗鴉，才發現創作應是無侷限，便開始挑戰在木頭、牆壁等不規則的背景上揮毫書寫，一戰便持續10多年，曾多次受邀到各地創作。

「效仿古人，提升能量。」章國民說，寫字可以增加能量，就如古人喜歡四處遊訪題字般，不僅可以與自然接觸，還能增擴自己的視野、胸懷，因此喜歡上牆壁書法後，便自詡要有王羲之的能耐，透過書寫呈現對社會的關懷及文化推廣。

今天章國民受到共和新村文史工作者王立皓邀請，到眷村書寫創造，王立皓說，政府一直以眷村荒廢無人氣為由，想方設法要拆除這具有歷史文化的聚落，但空間是可以作運用的，因此拋磚引玉開始美化社區，並以不同彩繪牆壁的方式，塑造出眷村特色。

章國民說，出師表有它的內涵，身為國家的最高指導人要有見識及明辨是非的能力，誤信奸臣不但誤國，老百姓也將民不聊生，盼領導者聆聽人民心聲，正義不應遺失。

(中時)