牆上書法出師表 共和新村新造景有氣勢
「親賢臣、遠小人。」出生屏東眷村的書法家章國民，今天獲邀到東港共和新村創作，提筆在牆面上書寫古文出師表，一來幫造新景美化社區、二來透過書法替眷村發聲，盼政府不要漠視少數人的權益，同時也鼓勵年輕人多讀書、打開視野。
今年57歲的章國民，從小就喜歡看大人寫春聯，也因而喜歡上書法進而專研，但一直以來都是紙上創作，直到見到小孩在牆壁上塗鴉，才發現創作應是無侷限，便開始挑戰在木頭、牆壁等不規則的背景上揮毫書寫，一戰便持續10多年，曾多次受邀到各地創作。
「效仿古人，提升能量。」章國民說，寫字可以增加能量，就如古人喜歡四處遊訪題字般，不僅可以與自然接觸，還能增擴自己的視野、胸懷，因此喜歡上牆壁書法後，便自詡要有王羲之的能耐，透過書寫呈現對社會的關懷及文化推廣。
今天章國民受到共和新村文史工作者王立皓邀請，到眷村書寫創造，王立皓說，政府一直以眷村荒廢無人氣為由，想方設法要拆除這具有歷史文化的聚落，但空間是可以作運用的，因此拋磚引玉開始美化社區，並以不同彩繪牆壁的方式，塑造出眷村特色。
章國民說，出師表有它的內涵，身為國家的最高指導人要有見識及明辨是非的能力，誤信奸臣不但誤國，老百姓也將民不聊生，盼領導者聆聽人民心聲，正義不應遺失。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。