為參選請辭遭施壓？顏純左：辭職是自己選擇

台南市副市長顏純左（左）參加選美活動，直乎自己沒有站上走秀台的經驗。（程炳璋攝）

台灣水麗協會舉辦選美活動，並捐助低收入戶100箱的白米、瓶裝水與衛生紙。（程炳璋攝）

「明天起，就別叫我副市長了」台南市副市長顏純左22日下午參加台灣水麗協會舉辦的選美暨捐助公益活動，他感性表示擔任副市長12年9個月，23日將宣布辭職，全心投入參選下屆市長黨內初選，在辭職前一天參加公開活動，內心坦蕩，沒有壓力，未來市府有需要幫忙，他仍願鼎力相助。

「明天在市政府還有兩個會要開，開完就結束了」顏純左22日在台灣水麗協會的選美活動中，站上走秀舞台，笑稱副市長期間沒站過走秀的紅毯，是第一次也是最後一次，明天起，他就不再是副市長，他打趣說「要叫副市長的現在趕快叫」。

台南市下屆市長選舉在民進黨內已聞到煙硝味，日前李俊毅設立「不是說要做好做滿？」路邊看板嘲諷檯面上有意角逐市長寶座的立委皆想「半途出家」，相較之下，顏純左是近期民調前五名中，唯一任滿競選的檯面人選，他選擇辭職參選的消息一出，引發外屆質疑遭到施壓。

「帶職參選，會影響市政推動」顏純左強調辭職是自己選擇，內心坦蕩，沒有壓力，他在任時要負責14個局處，未來參選必定要經常請假，對市政推行不好，決定辭職，全心衝刺選情。

「台南市許多重大建設，將會在下任市長完工」顏純左表示，台南市長賴清德任內，多項大型建設已陸續動工興建，下一任市長會是收割者，市政的延續有必要性，自己是最有台南市政經驗的人，因此選擇義無反顧參選，要用最後一年多的時間來衝刺選情。

(中時)