寒士吃飽尾牙 基隆席開65桌
人安基金會今天在聖心國小舉辦「寒士吃飽30」尾牙，席開65桌，宴請650名基隆寒士、街友、單親媽媽及獨居居長輩參加，市長林右昌也到場發送紅包，祝福大家開心過好年。
人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，今年和去年一樣席開65桌，但可能受到一例一休影響，中小企業營運成本大幅提高，使得捐款意願降低，比起去年少了約3成，所幸今年有7成募款來自小額捐款，最少100元，單筆最高6萬元，讓寒士尾牙得以續辦。
37歲的阿文，因精神疾病領有中度身障手冊，找工作到處碰壁，透過人安基金會轉介從事舉牌工作，目前有穩定的收入，阿文在工作之餘，也擔任義工協助站內事務。他說，「母親在世時最疼我，都跟鄰居借錢買魚買肉煮給我吃，今天領到500元紅包，希望可以拿給鄰居，幫母親還債」。
崇右技術學院進修部師生得知今年募款不易，集資3萬500元認桌，基隆慈暉獅子會、台電也捐贈6萬元，另外，前移民署長謝立功則贊助1萬元活動經費。活動會場並穿插精彩的舞蹈表演，議長宋瑋莉等人也到場表達關懷，會場熱鬧不已。1060122
(中央社)
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