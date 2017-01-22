龜山少棒6戰28轟 奪富邦盃冠軍
第3屆富邦盃少棒賽今天在青年公園決戰，桃園市勁旅龜山國小少棒隊以5支全壘打的旺盛火力，18比4提前在第4局擊敗台中市力行國小，6場比賽敲出28轟，獲得冠軍。
一開賽龜山1棒田明倫就以首局首打席全壘打，揭開序幕。第3局單局3轟，李勛傑、胡孟智連兩打席全壘打，田明倫敲出個人本場比賽第2轟，單場雙響砲；第4局輪到6棒黃博言開轟。
龜山左投黃博言先發2局無失分，加上2任投手投完比賽，力行在4局下0比18落後的局面下，靠著連續安打、蔡智承代打全壘打，攻下4分，但仍無法免除「扣倒」的命運。
第3屆富邦盃少棒邀請賽落幕，繼首屆冠軍台北市東園國小、第2屆冠軍彰化縣東山國小之後，桃園市龜山國小成為第3屆冠軍。
亞軍是台中市力行國小，季軍台東縣紅葉國小，殿軍桃園市中平國小。
龜山少棒6戰28轟，其中3棒李勛傑7轟成了賽會的全壘打王，1棒田明倫5轟、2棒陳震承6轟、4棒胡孟智6轟，前4棒就敲了24轟。
教練李政達表示，選手練習的時候，就常見全壘打，在比賽中可以正常發揮，表現很不錯，接下來希望加強穩定性、專注度，在選拔賽時有好表現。
龜山少棒以打擊見長，李政達稱讚同學們，打擊時前後棒次會互相鼓勵、互相提醒，很有合作精神。
大會頒發打擊獎，第1名龜山黃（人君）程8成3、第2名龜山李勛傑7成1（7轟）、第3名中平彭立弘6成。投手獎是龜山陳震承，教練獎龜山甘易哲。
富邦盃參照威廉波特少棒賽制，並提供「助威金」贊助，參賽16隊未來只要在選拔賽勝出，就能獲得旅費新台幣20萬元赴亞太區比賽，拿到亞太區冠軍就能得到50萬元贊助，前往美國威廉波特大賽。1060122
(中央社)
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