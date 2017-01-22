印度鐵路又傳出軌慘劇　至少36死50傷

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印度東部發生列車出軌意外，造成至少36人喪命，死亡人數恐怕會再升高，另有50人受傷，搜救人員今天持續在列車殘骸中尋找生還者。印度鐵路運輸系統弊病叢生，重大慘劇連連。

國家鐵路發言人薩克納（Anil Saxena）告訴法新社：「死亡人數已增至36人。有可能會再上升。」約50名傷者已送往附近2間醫院。

英國廣播公司（BBC）報導，這列快速列車從雅達坡（Jagdalpur）出發，預定前往奧里薩省（Odisha）首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar），不料昨天晚間11時左右車頭與8節車廂出軌，地點在安德拉省（Andhra Pradesh）偏遠城市維濟亞訥格勒姆（Vizianagaram）的庫雷拉（Kurera）車站附近。

官員正在調查，這起意外與毛派（Maoist）叛軍是否有關。

路透社報導，東海岸鐵路公司（East Coast Railways）發言人米西拉（J. P. Mishra）表示，列車出軌原因還未查明，不排除可能有人破壞，將會進行調查。

2個月前，印度也發生類似事故，將近150人喪生。儘管印度鐵路系統龐大，全世界數一數二，連串意外仍凸顯令人不安之處。1060122

(中央社)