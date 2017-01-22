台裔陳楷雯 摘全美花式滑冰后冠
台裔花式滑冰女將陳楷雯在堪薩斯市舉行的2017年全美花式滑冰錦標賽中，表現出色，擊敗強敵華格納，生涯首度贏得全美花式滑冰錦標賽后座。
年僅17歲的陳楷雯在兩年前的全美花式滑冰錦標賽曾贏得銅牌，但當時的她因為年紀太小，無法代表美國出賽世界花式滑冰錦標賽。今年陳楷雯更上層樓拿下冠軍，也確定將代表美國參加稍晚在芬蘭赫爾辛基舉行的世界花式滑冰錦標賽。
陳楷雯今年在短曲與自選曲的表現都十分出色，兩項成績都是所有參賽選手之冠，讓她以總分214.22擊敗冠軍大熱門華格納（Ashley Wagner）的211.78分。
在首日的短曲比賽之後，陳楷雯就對自己的表現很滿意，但也因此增加了在自選曲項目的壓力，不過陳楷雯沒有受到影響，以完美表現達成奪金目標。
華格納對陳楷雯奪冠心服口服，華格納說，「她值得這個成績。」
陳楷雯去年因傷以及滑冰鞋的問題，在全美錦標賽只拿下第8名，她甚至一度嘗試了14雙不同的冰鞋，但還是找不到適合的冰鞋。
陳楷雯的雙親都來自台灣，父親陳致修與母親曾秀慧都畢業自淡江大學。1060122
(中央社)
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