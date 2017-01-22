年金改革 李來希：18%不能歸0
中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上強調，18%可以落幕，但是不能歸零。他強調改革不能溯及既往。
年金改革國是會議今天登場，中華民國全國公務人員協會理事長李來希也到場參加第一組討論「給付、領取資格」會議。
由於場上發言時間有限，李來希會後也在臉書上PO出上台聲明。李來希說，18%可以落幕，但是不能歸零，因為還有很多行將就木的老人需要它來過活。
李來希說，改革不能溯及既往，主要是基於法律與制度的穩定性與可預測性，這是法治國家的基本理念，不容踰越，失去了信賴保護，將無法有效治國。
李來希批評，政府施政無能，全民遭殃，主政無方，以軍公教人員作為替罪羔羊？把軍公教人民士氣與福利打垮了，這個國家將永無寧日。李來希盼外界三思，也請蔡總統三思。1060122
(中央社)
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