年金改革無共識 親民黨批：政府提案缺乏精算數據

年金改革國是會議今天在總統府舉行，親民黨推派立委周陳秀霞與前立委李桐豪出席會議，兩人會後發布新聞稿批評整場會議爭吵不斷，除了「年金必須改革」一個共識外其他都難有共識。親民黨也指出，政府並未提供精算數據作為討論基礎，以致各方討論沒有共同基礎，代表們各抒己見，連政府自己的提案，也因缺乏精實的精算數據，而缺乏說服力。

親民黨也認為，政府並未確立「必須建立可長可久的年金制度」此一會議目標，導致只是想著要短期應付財務危機的想法，形成雞同鴨講的局面，完全沒有共識。政府不能將年金改革問題單純化，而是必須全面性思考建立長期穩定的年金體系，樹立讓人民可信賴的遊戲規則。

因此，親民黨斷言，今年520前，年金改革恐難定案。

親民黨建議，政府必須提供完整的、可信的年金精算數據，並開放這些數據作為討論基礎，以使所有意見都有可行性核算的依據，過濾天馬行空或過度自私的想法，使會議能提出高可行性的共識、結論、與方案。而精算的基礎也需符合未來金融環境的發展，才更能反應年金的財務狀況。

親民黨表示，政府必須全面性研究與評估經濟、社福、財政、金融、及政治等個層面的交叉影響，如此才不會掛一漏萬，避開以鄰為壑、飲鴆止渴式的短線操作誘惑，為台灣建立可長可久、人人有保障的年金制度。

(中時)