呂秀蓮：蔡總統應請賴清德到中央幫忙

前副總統呂秀蓮今天到台南出席慈善活動，接受媒體訪問時表示，台南市長賴清德的學經歷都很優秀，總統蔡英文應該邀請賴清德到中央幫忙。台南市政府表示，賴清德對此沒有評論。

台灣國際職業婦女協會大台南分會今天在台南市總理餐廳舉辦歲末寒冬送暖活動，招待南台南家扶中心受扶助的家庭共250名親子。呂秀蓮以總會前理事長身分到場，為家扶兒加油打氣。身兼協會常務理事的民進黨立委陳亭妃，因赴美不克出席，委由妹妹台南市議員陳怡珍代表參加。

呂秀蓮因聲音沙啞未公開致詞，只以上台敬茶方式，對與會受扶助家庭表達關懷勉勵之意。

呂秀蓮在接受媒體訪問時表示，民進黨執政後面臨不小衝擊，內閣應該改組，並找一些有實務經驗的人才入閣。賴清德的學經歷都很優秀，蔡總統應該力邀賴清德到中央幫忙；至於擔任何種職務，由蔡總統考慮如何安排。

呂秀蓮說，已經有一段時間沒有與賴清德聯絡，也不了解賴清德對未來動向的想法。賴清德出身自新北市，回家鄉選市長很合理，但民進黨內有很多人才角逐；另外，也有人歡迎賴清德去選台北市長，她尊重賴市長自己的想法。

台南市政府指出，賴清德與市政府對這類議題沒有評論。1060122

(中央社)