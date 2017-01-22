朴寶劍化身嘴甜空少 教台粉消水腫

韓星朴寶劍今晚登台見粉絲，化身「空少」要體貼服務粉絲，嘴甜現學現說中文「我愛妳，妳是我的人」，並與粉絲分享睡姿及消水腫祕方。

3度來台的朴寶劍去年以韓劇「雲畫的月光」的「王世子」一角走紅，在台擁有高人氣。晚間在台灣大學綜合體育館舉辦「朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會台灣場」，4200張門票搶購一空。

開場先唱歌，朴寶劍用中文打招呼，直喊「再見到很高興，好想妳們」，嘴甜說「我是屬於妳們的」，引起全場尖叫。朴寶劍穿著空少服裝，笑稱要為粉絲體貼服務到最後一刻，「歡迎大家來到寶劍航空」。

粉絲提問睡姿，朴寶劍笑認一隻手會擺在頭下面，還現場示範動作，且睡前一定要洗澡，怕隔天臉腫會喝杯牛奶，早上起床再喝「寶劍茶」，就是綠茶加糖，這樣就不會水腫。

朴寶劍特地幫當日壽星粉絲慶生，帶領全場唱生日快樂歌，其中一位40歲、首次參加見面會的幸運女粉絲獲邀上台，還和朴寶劍手牽手，朴寶劍也現場寫卡片，送花再加擁抱，讓台下粉絲看得好羨慕。1060122

(中央社)