官網精蟲游動畫面 高市自家人弄巧成拙

高市府全球資訊網附屬的「2017總預算視覺化」平台網站首頁赫見滿布精蟲游動畫面，市府調查發現，是同仁弄巧成拙搞烏龍，並非駭客入侵。網站經關閉「除蟲」，明天將重新上線。

該網站由高市府資訊中心製作及管理，網站整理2016及2017年的視覺化市府預算，讓民眾對市府預算編列一目了然。該網站首頁游動精蟲動畫並非原始設計，中午經媒體報導，緊急關閉由資訊人員了解成因，追查是否遭駭客入侵；市府官網主網站及其附屬其他平台仍運作如常，不受影響。

高市府資訊中心表示，中心一名資深女同仁20日（週五）下午製作完該網站首頁網頁，覺得大片綠底太過單調，於是以網頁視覺化利器軟體將會調動的白點套用其上，沒想到弄巧成拙，上線後可能誤觸什麼鍵，導致跳動圓點長出尾巴，好像大批蚵蚪在游動。

資訊中心說，這名同仁當時在自己電腦上測試沒問題，但因當天急著下班，沒有再行確認，也沒有等上司核稿，就將製作完成的作品上線了事，造成這起烏龍。

資訊中心又說，適逢週六、日休假，這個烏龍作品從週五下班後一直掛網，至今天中午經民眾向媒體爆料才發現關閉。

資訊中心表示，出包首頁雖然下午經加班趕製，已恢復原先綠底白點跳動畫面作品，上線測試也沒問題，但仍將待明天上班時間，長官過目核可後才能恢復上線，因此該平台網站對外仍暫時關閉。

資訊中心說，會深切檢討這次作業疏失，這名設計網頁同仁雖是無心之過，也非出於惡意，但相關失職人員仍會研議予以適當懲處。1060122

(中央社)