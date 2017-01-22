譚詠麟硬闖病房 洩劉德華現況「說笑都痛」

譚詠麟透露劉德華明天將親自說明傷勢。(取自東網)

天王劉德華拍廣告發生墜馬意外，盆骨撕裂，目前仍在香港養和醫院觀察中，譚詠麟今(22日)特地探病劉德華，大約逗留40分鐘，事後他笑稱是成功探病的第1人，透露此行是為了公事，需要當面與劉德華商量，所以才硬闖病房，其他人擋不了。

譚詠麟身為成功探病的第1人，當然被媒體追問劉德華目前身體狀況，不過他口風相當緊，僅稱：「他的傷勢狀況我聽他說明天會自己講，這樣我不方便講，總之大家不用擔心。」也代替劉德華傳話，要親朋好友千萬別來醫院探望，因為現在不管講話還是笑的反應，都會觸動神經，影響痛楚，大家都好意他心領了。

譚詠麟更透露劉德華精神不錯，但因為會痛，所以劉德華不敢做其他反應，原本他還想跟劉德華說笑聊天，也因為他會痛作罷，盡快談完公事就走。至於劉德華是否痛到睡不著覺、太太朱麗倩有陪身旁等問題，譚詠麟都以一句「他會自己跟你說」回應，保密功夫到家。

(中時電子報)