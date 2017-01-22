譚詠麟硬闖病房 洩劉德華現況「說笑都痛」
天王劉德華拍廣告發生墜馬意外，盆骨撕裂，目前仍在香港養和醫院觀察中，譚詠麟今(22日)特地探病劉德華，大約逗留40分鐘，事後他笑稱是成功探病的第1人，透露此行是為了公事，需要當面與劉德華商量，所以才硬闖病房，其他人擋不了。
譚詠麟身為成功探病的第1人，當然被媒體追問劉德華目前身體狀況，不過他口風相當緊，僅稱：「他的傷勢狀況我聽他說明天會自己講，這樣我不方便講，總之大家不用擔心。」也代替劉德華傳話，要親朋好友千萬別來醫院探望，因為現在不管講話還是笑的反應，都會觸動神經，影響痛楚，大家都好意他心領了。
譚詠麟更透露劉德華精神不錯，但因為會痛，所以劉德華不敢做其他反應，原本他還想跟劉德華說笑聊天，也因為他會痛作罷，盡快談完公事就走。至於劉德華是否痛到睡不著覺、太太朱麗倩有陪身旁等問題，譚詠麟都以一句「他會自己跟你說」回應，保密功夫到家。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。