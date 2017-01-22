曹啟鴻訪視金門，農林漁牧講透透

農委會主委曹啟鴻（前左四）與金門縣長陳福海（前左三）等人勘查風倒木處理現況。（縣府提供）

農委會主委曹啟鴻（中）參觀金門「中研麗竹」基地。（縣府提供）

曹啟鴻（左一）訪視地區農業設施災損情形。（縣府提供）

農委會主委曹啟鴻今（22）日率同林務局長林華慶等人訪視金門，允諾盡快評估修正「金門地區牛隻銷台管制規定」外，並指示相關單位針對離島環境引介現代化的農業技術，除提高糧食自給率外，也同時促成產業升級。

曹啟鴻一行人抵金門後，首站即前往后湖中心教練場勘查風倒木處理現況，對縣林務所採取去除樹頭、枝條，保留幹材的分流方式表示認同外，也認為可透過製作生物碳方式，推動符合世界潮流的循環農業運用。

針對目前大量堆置的殘木，不僅影響景觀，也有林火燃燒及影響飛安的風險，陪同的陳福海縣長也要求相關單位於最短時間內，在兼顧經濟、環保及迅速等原則下，盡快完成風倒木去化與再利用工作，有關經費可循離島建設基金或其他專案計畫向農委會爭取補助。

另針對縣農試所長楊慧明說明「莫蘭蒂」颱風造成該所溫網室農業設施全毀，以及地區因應農業人口老化，取代運用的農業機械補助與農業栽培技化導入等項目，均有賴農委會預算及技術支援等問題，曹啟鴻也當場指示隨行的農業試驗所長陳駿季提供必要的協助。

曹啟鴻並邀請縣府團隊跨海觀摩宜蘭縣水耕蔬菜種植技術，同時輔導地區青年農友相關資詢與提供技術服務平台，利用災後重建的機會，同步促進產業升級。

縣畜試所長莊謙恭、防疫所長文水成等人也建議將金門縣畜試所的種牛牧場，轉型為台灣地區布拉安格斯種牛場核心牧場外，並建議修正金門地區牛隻銷台管制規定，盡快讓地區牛肉在符合相關檢疫條件下銷台，曹主委則允諾將由相關單位盡快評估。

曹啟鴻也特別造訪地區農友張國欽種植的「中研麗竹」基地，希望縣府透過造林或實驗合作方式，增加竹種種植面積外，也指示將此抗風、抗鹽的優質竹種帶回台灣種植試驗。

(中時)