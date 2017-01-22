大陸禁新建高球場 目前只剩496座
大陸公布高爾夫球場清理整治結果，目前全大陸683個球場全部按照取締、退出、撤銷、整改四類進行清理整治。其中111個球場已取締到位，18個球場被責令退出，47個球場落實撤銷要求，11個球場已被地方政府和企業主動關閉，其餘496個球場已進行整頓。同時，大陸官方要求，今後一律不得批准新建球場。
中新網報導，大陸國務院辦公廳2004年印發《關於暫停新建高爾夫球場的通知》（國辦發[2004]1號），要求各地各部門一律不得批准建設新的高爾夫球場項目。
大陸國家發改委相關負責人表示，該《通知》印發後，盲目建設高爾夫球場的現象得到了遏制。但此後一段時期，一些企業無視《通知》和法律法規要求，仍違法違規建設高球場。
為切實加強監督管理，堅決制止違法違規建設高爾夫球場現象，經國務院同意，2011年4月，大陸國家發改委等部門聯合印發《關於開展全國高爾夫球場綜合清理整治工作的通知》，啟動高球場清理整治工作。
(旺報)
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