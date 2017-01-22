年改閉幕典禮 民眾會中喊話
國家年金改革國是會議閉幕典禮時有與會民眾朝台上喊話，總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁表示，今天若無法表達意見，可把書面資料送到年金改革辦公室。
會議依照議題分為三組會談，包括第1組「給付、領取資格」、第2組「基金管理、財源」以及第3組「制度架構、特殊對象、制度轉換」。根據統計，今天會議報名人數211名（第1組86名，第2組47名，第3組78名）、實際報到192名（第1組75名，第2組46名，第3組67名，現場4人）、總發言236人次（第1組98人次，第2組47人次，第3組91人次）。
3組會後由學者主席進行分組報告，報告結束後卻有在場民眾朝台上喊話，引起側目。
陳副總統上台致詞表示，今天非常感謝大家表達對年金改革的精闢見解，一起尋求年金改革的共識，負責年金改革的主要部會一定會把與會代表的寶貴意見，列為未來修法的重要參考依據，各部會在研擬修法過程中也會繼續徵詢社會各界意見。
他表示，意見歸納後還需要經過詳細精算，做出能夠使財務衡平、達到公平正義的方式，再來做修法依據，當中當然要考慮到政府預算，特別是對個人經濟的影響。
陳副總統指出，今天因為時間關係，沒辦法在很短時間內表達意見，也希望能把書面資料送到年金改革辦公室，或者透過上網或電子郵件方式，把意見提供給年金辦，會轉達給負責修法的相關部會。他要特別感謝3位學者主席，一邊聽還要一邊歸納，剛才有人抗議，可能覺得主席沒有表達得很清楚，可以把意見給年金辦。1060122
(中央社)
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