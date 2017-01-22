總統：年金改革持續溝通 衝擊降到最低

總統蔡英文今天在年金改革國是會議閉幕式中表示，如果年金改革制度可以成功，台灣沒有無法完成的改革；政府對改革的原則會有所堅持，但也會繼續跟社會溝通，將衝擊降到最低。

國是會議今天早上在蔡總統和副總統陳建仁致詞後，依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

經過一整天的會議後，國是會議在傍晚6時30分舉行閉幕式，蔡總統在閉幕式中致詞表示，今天大家完成年金改革國是會議，這行動證明台灣是個可以理性進行公共討論的社會，她要感謝所有委員在會中提出寶貴意見，將使得改革方案更加完善。

蔡總統特別感謝陳副總統，從去年5月以來親自主持年金改革委員會討論，並積極向各界說明改革意義，「他對待不同群體和意見的耐心和溫暖，是改革順利推動關鍵，歷史會記得他親手畫的那幾張圖。」

蔡總統也謝謝年金改革委員會副召集人林萬億。她說，這段時間林萬億承受最直接批評和壓力，甚至蒙受很多不實抹黑，林萬億選擇承擔，帶領年改辦同仁努力把各方意見轉化成具體改革草案，歷史會記住林萬億的堅持。

蔡總統說，她相信紛紛擾擾終會過去，「如果年金改革制度可以成功，台灣沒有無法完成的改革」；國是會議後，政府將正式提出最後方案和相關法案，由國會審查，前面還有一段路要走，有不同意見仍然有機會表達，尤其在國會中。

蔡總統說，政府對改革的原則會有所堅持，但也會繼續跟社會溝通，將衝擊降到最低。最後她再一次謝謝大家努力，政府正在依照人民集體意志，打造一個更理想制度，國家正一步步走向更公平更美好未來。1060122

(中央社)