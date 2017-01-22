日APA飯店遭陸痛批 外相不滿

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日本APA連鎖飯店因在客房內放置否認南京大屠殺等內容的書籍，引起中國大陸官民反彈，日本外相岸田文雄今天在電視政論節目時提到中國大陸的反應時，表達不滿。

大陸外交部批評APA連鎖飯店在客房內放置否認南京大屠殺、有強擄慰安婦等內容的書籍，日本媒體報導，APA飯店網站遭駭，大陸人揚言要讓APA倒閉。

岸田今天在日本「富士電視台」系列的政論節目「新報導2001」上表示，日本與中國的關係長達2000年，把焦點過度集中於一個時期來看待歷史的作法，有待商榷。

岸田表示，事情應該從整體角度好好思考，而且應面向未來，讓日中關係基於戰略互惠關係往前推進，才是應有的態度。

18日，大陸外交部發言人華春瑩說：「這再次表明日本國內一些勢力始終不願正視歷史，甚至企圖否認和歪曲歷史。」

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉當天回應表示，不要將焦點放在過去不幸的歷史，日中兩國重要的是應針對所面臨的共同課題，有前瞻性地去處理。

有關APA連鎖飯店因在客房內放置否認南京大屠殺等內容的書籍，日媒報導，2月19日即將開幕的札幌冬運籌備委員會已告知APA連鎖飯店方面「要提供選手感到舒適的空間」。

位於札幌市南區的APA飯店與中央區的另外的飯店設有札幌冬運的選手村。

19日，日本放送協會（NHK）報導，札幌冬運籌委會顧忌中國大陸，已要求飯店方面撤走有問題的書籍，但籌委會否認，已向NHK提出抗議。

不過，籌委會表示，在更早之前就已要求飯店應注意不要有具偏見、歧視等的宗教、文化、民族的考量。

APA飯店在客房內擺放的書籍「真正的日本的歷史理論近現代史學II」，由APA集團的前社長谷外志雄以「藤誠志」的筆名，在月刊雜誌「Apple Town」連載的時事評論文，附有英文譯文。1060122

(中央社)