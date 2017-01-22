週六夜現場不見川普 假蒲亭代為安撫民心
也許是因為亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）太忙，又或許是因為「週六夜現場」認為觀眾已經在週末的川普就職典禮上看夠他本人，本週節目中並未出現「假川普」身影。
美國廣播公司新聞網（ABC News）與美聯社報導，美國綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）本週節目中，看不到亞歷鮑德溫惡搞川普（Donald Trump）的諷刺模仿，而是由另1位班底貝克班奈特（Beck Bennett）扮演的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上場代打。
美國國家廣播公司（NBC）播出的這期節目開場中，假蒲亭向觀眾發表演說，好像要向他們保證，川普的地位提升，他也有份。
假蒲亭說：「昨天，我們見證川普成為第45位美國總統，而今天，你們許多人感到害怕、走上街頭遊行。」他接著說：「放輕鬆，我來處理。」
他繼續道：「我覺得你們的總統完美嗎？不見得。但別擔心，我會督促他。」
他也安慰說：「記得，我們在同1艘船上。」（譯者：中央社廖禹揚）1060122
(中央社)
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