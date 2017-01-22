菲俄官員會面 草擬國防合作協議
菲律賓與俄羅斯國防與軍事官員上週在馬尼拉會面，草擬國防合作協議，內容包括雙方開啟軍事及防衛交流的具體行動計劃，預定菲律賓總統杜特蒂訪俄時簽署。
菲國防部次長奎洛普（Raymund Jose Quilop）今天發布聲明說，菲俄官員16日在三軍總部會面，「擬出一套雙邊活動，包括高層交流、軍艦互訪、會議與研討會、政策層次與一般幕僚諮詢等。」
此外，雙方還將有軍事演習訪問團與觀察員的互訪、軍事教育機構與科學研究機構人員的互訪。
奎洛普表示，杜特蒂今年稍後訪俄時，雙方將會簽署「國防合作協議」，而這些活動將是協議的具體落實。
他未透露杜特蒂何時訪問俄羅斯，但根據菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）稍早前說法，可能會在今年4月。
杜特蒂自去年6月底上任後，一改前政府「雞蛋全放美國籃子」的作法，以「對衝避險」政策，在與美國保持距離之際，擴大與中國大陸及俄羅斯的交往，希望為菲律賓取得最大利益。
奎洛普表示，協議的內容正由雙方軍事及國防官員審視中，雙方同意「探尋促進菲俄國防關係的不同機制，彼此有必要在互信與相互尊重的基礎上，循序漸進地尋求合作。」
1月2日至7日，俄羅斯無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）與補給艦「布托瑪號」（Boris Butoma）對菲律賓進行了親善訪問。
這是雙方海軍官員進行了首次的官方接觸，杜特蒂也親自登艦參觀。1060122
(中央社)
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