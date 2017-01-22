台南工廠大火 大批人車急灌救

我要評比

台南市安定區一家工廠今天晚間傳出火警，消防人員獲報趕到現場時，火場已全面燃燒，濃煙直竄天際；由於現場缺乏水源，消防局調派大批人車前往灌救，初步調查沒有人員受困。

台南市政府消防局在晚間6時許獲報，安定區一家美容器材工廠傳出火警，消防人員在趕往現場途中就可發現大量濃煙，抵達現場後，發現面積約600平方公尺的廠房已經陷入全面燃燒。

由於火場附近只有1支消防栓，且屬於水源缺乏地區，台南市消防局緊急調派附近共超過10個分隊的各式車輛近30輛，陸續趕往現場灌救。

據工廠業者初步調查，並沒有人員受困火場，廠內堆放棉絮等成品、半成品，沒有儲放危險化學物品。1060122

(中央社)