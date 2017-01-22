日美首腦會談 將確認美國對釣魚台態度

日媒共同社22日報導，對於日相安倍晉三和美國總統川普的首腦會談，外相岸田文雄表示，預計將確認釣島適用《美日安全保障條約》第5條，美有對日防衛義務，此為歷屆美國政府的立場。岸田在富士電視台的報導節目中表示，「希望確認川普的態度」。

對於會談日期，岸田向媒體表示「希望在主要國家中，能早日進行兩國首腦會談」，也表示自己亦有意盡快訪美。

川普政府表態將退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），岸田稱TPP還具有「與共享基本價值觀的各國共同創建體制的戰略意義」，強調將再次敦促美方對TPP給予理解。

日本自民黨幹事長二階俊博在東京談起川普時稱，「應該認識到他是一個厲害的對象」；日本民進黨幹事長野田佳彥在NHK節目中談及，安倍去年11月與川普會談稱「他是可信賴的領導人」一事，他質疑「此言為時過早」。

(旺報)