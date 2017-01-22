川普上任 美韓將辦六方會談團長會晤

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韓媒報導，南韓外交消息人士22日透露，六方會談韓方團長、南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金烘均，正與六方會談美方團長、美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun），就會晤日程進行協調。

據悉，六方會談韓美團長，可能在1月29日後儘早舉行會晤。這將是川普上台以來，六方會談韓美團長首次會晤。

另一方面，美國白宮國家安全顧問弗林，22日去電青瓦台「國家安保室」室長金寬鎮，稱韓美同盟將獲得加強與發展，希望兩國在重大安全事務上密切合作。

(旺報)