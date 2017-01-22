南投魚池鄉頭社大排 驚見食人魚遠親

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魚池鄉頭社大排，發現牙尖嘴利的外來魚種。（民眾提供）

民眾在魚池鄉頭社大排垂釣，卻釣到外來魚種。（民眾提供）

魚池鄉頭社大排，發現的外來魚種。（民眾提供）

南投縣魚池鄉的頭社大排，最近有釣客發現牙尖嘴利的外來魚種，還有人被咬傷，因而懷疑是食人魚！不過，根據水族館業者研判，應該是食人魚的遠親「黑銀板」，屬於雜食性魚類。

最近，釣客在魚池鄉的頭社大排（非日月潭）垂釣，卻發現長相酷似食人魚的物種，還有人被咬傷；而且，這種魚可以輕易咬斷樹枝，外殼堅硬的福壽螺，也是一口咬破！

當地農民指出，曾經有農民在茭白筍田放養烏鰡防治福壽螺，有可能也放養這種魚。

水族館業者則指出，那不是食人魚，而是「黑銀板」，兩者都是脂鯉科，同樣來自南美洲的亞馬遜河。

南投縣農業處長陳瑞慶表示，放養魚類防治福壽螺，一定是本土魚類，不可能放外來物種，有可能是民眾棄養的魚類。

(中時)