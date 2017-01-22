警察好辛苦 休息還得寫告示解釋

警察在餐廳用餐休息，卻得寫紙條解釋，令人不捨。(取自爆料公社)

警消人員工作時間長，加上勤務繁忙，有時忙得沒時間休息，只能隨便找個地方暫歇用餐，卻會被自以為熱心的民眾檢舉，讓警消人員用個餐都得「戰戰兢兢」。就有網友在爆料公社PO出一張照片，照片的警察在餐廳用餐卻得在寫紙條，請大家不要檢舉他。

今天年金改革國是會議在總統府召開，許多軍公教人員齊聚凱道上抗議，警方也部署大批人力因應，許多警察半夜就從外地前往台北支援，卻可能沒有地方好好的休息。

一名網友在爆料公社裡PO出一張照片，照片中的警察在餐廳用餐，用餐巾紙寫著「我們02就從台中上來支援了，沒有地方休息，不要檢舉我！」連休息都得先解釋一番，令人不捨。

照片貼出後短短一個小時，吸引了將近6萬人按讚，除了對辛苦的警察先生說聲辛苦了，也有人感慨就是因為有太多自以為是的正義魔人，只看表面就不明就裡檢舉。

(中時電子報)