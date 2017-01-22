龜山前4棒合敲24轟 李勛傑7轟登頂

龜山前4棒合計敲出24轟，左起第2棒陳震承（6轟）、李勛傑（7轟）、田明倫（5轟）、胡孟智（6轟）。（葉姵妤攝）

桃園龜山國小在今年富邦盃少棒賽奪冠，6場比賽合計掃出28支全壘打，火力驚人，前4棒就貢獻24支，其中第3棒李勛傑今天(22日)兩戰4轟，超越隊友陳震承成為大會最多轟球員，兩人賽後也為此拌嘴了一番。

今天上午的4強賽前，龜山第2棒陳震承以6轟暫居全壘打王，原先有意爭取全壘打王的他透露，「原本想說，今天再打1支就保險了，結果打不出來。」今日兩戰他沒再敲出全壘打，而李勛傑則是在4強戰演出單場3響炮，冠軍戰再補上1轟「超車」登頂。

李勛傑自稱沒想過要想爭全壘打王，但被一旁的陳震承虧，「他打第7支回來的時候，還跟我說『我超越你了』。」李勛傑提到，過去自己在單一賽事最多3轟，這次打擊狀況調整得特別好，經過去年底U12亞洲少棒錦標賽的洗禮，長打能力也有提升。

陳震承在去年底台彩威利盃時就有機會爭取全壘打王獎項，不料最後被對手搶走，這次全壘打王頭銜又被隊友攔胡，他也有些不甘心，看著李勛傑笑說：「只能恭喜他啊，也不能打他，還好有贏(冠軍)。」但之後得知富邦盃沒有設立全壘打王獎項，兩人並分別抱回打擊獎第2名(李勛傑)和投手獎(陳震承)，陳震承隨即改口：「不用打他了。」

至於擔任開路先鋒的田明倫，這次共轟出5發全壘打，達成自己賽前設定的目標，曾說希望單場2轟的他，也在冠軍賽演出單場雙響炮，並以隊長身份帶領球隊討回去年錯失的冠軍。兩度參與富邦盃賽事，他提到：「今年球隊打擊比去年好，守備也是，自己的打擊也進步很多，以前都打不出去。」

(中時電子報)