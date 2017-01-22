年改國是會議 代表建議每4年滾動式報告

年金改革國是會議今登場，分組會談中有人建議每4年提出滾動式檢討報告，下一階段年金改革1年內提出；還有人建議政府設立年金改革組織，訂定年金基本法，定期檢討年金制度。

國是會議今天早上在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

經過一整天的座談後，由台灣綜合研究院副院長李安妮綜合報告，由於座談中鮮少人討論到「制度架構」，李安妮報告時照著主辦單位提供的提綱指出，制度架構上，與會都認為改革分兩階段討論是合理，第一階段是討論社會保險內涵，第二階段才是制度整合。

針對各個行業別，李安妮說，軍人年金制度沒人反對單獨設計，有人強調只針對戰鬥人員，軍人因為戰鬥人員特殊狀況，可以做特殊處理；不少人認為農人除了老農津貼也希望有保險制度，保障老農經濟安全。

在特殊對象部分，李安妮說有兩種特殊對象，一種是因為過去制度不合理產生的被動特殊對象，另外一種是屬於經濟安全特別要考量的弱勢族群。

李安妮說，被動特殊對象如法官和檢察官，有人認為不該等到司法改革國是會議，應該就刪掉司法官的就養金，財政部所屬國營事業優惠存款，應該和18%一樣走入歷史；私校教師和公立學校老師退休福利都差很多，有代表反映公校教師退休後到私校任職的雙薪要處理。

李安妮說，有人建議每4年提出滾動式檢討報告；下一階段年金改革1年內提出，不是等5到10年；還有人建議政府設立年金改革組織，訂定年金基本法，定期檢討年金制度，以及建立社會保險財務監控機制。

不過李安妮報告完後，台下立刻有人高喊「第三組結論...」，馬上被司儀打斷，由副總統陳建仁接著致詞，陳副總統緩頰說，結論沒辦法在短時間內表達意見，可以把書面資料送到年金改革辦公室。1060122

(中央社)