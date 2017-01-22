畫家號召百人貼春聯 盼保留老宿舍群
基隆市七堵區的明德國中舊宿舍「明德山莊」，已有一甲子屋齡，但因荒廢許久，學校打算闢建為操場，畫家王傑今天號召百人，為老宿舍貼上春聯，盼能保留宿舍樣貌。
從小在宿舍群長大的王傑，從明朝版本的西廂記中，擷取「明德新聲」4字，印製120張春聯和春牛圖年曆，下午和近百人重遊故地，為老宿舍貼上春聯，同時也鼓勵參加的民眾，來年繼續為保留宿舍群奮鬥。
他說，最早「明德山莊」住的是基隆市立第一中學的教師和眷屬，後來改制拆分為明德國中和基隆商工，宿舍群不同於一般單間的眷村形式，屬於條狀的社區型態，有各自的庭院，甚至還有後院，價值遠遠超過操場。
70歲的住戶陳姓婦人說，宿舍群原本至少有50、60戶，但10多年前連遭2次颱風襲擊，宿舍淹水60公分高，「原本掃好了，買的新家具又全都泡湯」，住戶紛紛搬離宿舍另尋他處。
她回憶，宿舍群以前設有澡堂、餐廳，每到用餐時刻，都會有人搖鈴吆喝大夥吃飯，每到過年時節，家家戶戶還會到處串門子，非常熱鬧。
她表示，住在這裡已有50多年，對這塊土地有很深厚的情感，上禮拜明德國中老師口頭告知要她在3月底前搬離，讓她措手不及，不知如何是好，目前只能等過完年再想辦法。
明德國中校長沈俊光表示，宿舍群財產登錄有70間單身宿舍，現僅5戶人家居住，建物年久衰敗，多數房屋被翻修搭建鐵皮屋頂與違建，已不見當初樣貌，加上無人管理，已成為治安死角。
他說，學區國小每屆仍有約230人畢業，全校目前有600多位學生，呈現穩定增班情況，但原校地使用面積僅有1萬7044平方公尺，不敷教學活動使用，又因道路拓寬縮減，更凸顯空間不足的問題及迫切性。1060122
(中央社)
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