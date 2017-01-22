當她員工好幸福 志玲姐姐陪出國還能帶家屬

林志玲近日帶著員工出國旅遊。(圖／本報系資料照)

林志玲曬出和員工家屬大合照。(圖／翻攝自林志玲微博)

繼之前鄭爽炸雞店爽放54天年假後，被讚「中國好老板」後，林志玲近日也犒賞員工，帶著大家一起出國旅遊，還可以帶家屬同行，網友都直呼好想有這樣美麗又善良的老板喔！

林志玲曬出一張大合照，寫下：「我親愛的工作夥伴和工作夥伴家人們一年一度員工旅行，這一年辛苦你們了」，只見她站在正中間，被員工們包圍著，看上去大家感情都很不錯，相處也很融洽，都網友都直呼：「好想要做妳的員工」。

此外，演藝圈還有一個超大方的老板，那就是「范爺」范冰冰，她不僅對助理好，對工作室的員工出手也很豪氣，年終大獎不只送高級筆電、最新型手機，還有歐洲豪華之旅。

(中時電子報)