年金改革 高教工會：有3缺

台灣高等教育產業工會今天表示，這次政府的年金改革有缺乏誠意、缺乏核心價值跟缺乏弱勢關懷等3缺，盼公私退休待遇齊一，年後將會有進一步行動。

年金改革國是會議今天登場，會中多位代表都提到私校教師的退休保障問題，但改革草案中並無相關改善方案。對此，高教工會今晚發表聲明說，今天的國是會議一如預期，在政府早有備案前提下，註定淪為大拜拜的場合。

高教工會指出，政府在改革過程中有「三缺」，缺乏誠意、缺乏核心價值、缺乏弱勢關懷。

高教工會提出，政府拋出的草案，圍繞著「多繳、少領、延退」的改革思維上。高教工會主張年金改革牽涉所有國人晚年退休生活，充足的經濟安全保障、避免淪入老年貧窮，減緩子女撫養負擔，應是新政府在進行年金改革工程上的首要考量。

除此之外，高教工會認為政府並未看到私校教師的退休權益，因此在年後持續規劃進一步行動，爭取同等待遇。

高教工會認為目前方案缺乏對於所有國人老年經濟安全保障的核心價值，更忽視了年金制度中弱勢者的聲音。要求政府應儘速改善這些缺失，以老年經濟安全為核心價值、提高弱勢者的保障、儘速將資訊透明化。1060122

(中央社)