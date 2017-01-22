年改會議無共識 親民黨籲提供精算數據
親民黨今天針對年金改革國是會議表示，各組爭論不休，共識難以凝聚，政府須提供完整可信的年金精算數據，使會議能提出高可行性的共識、結論、與方案。
年金改革國是會議於今天開場，親民黨派出前立委李桐豪、現任立委周陳秀霞代表參加。親民黨今天晚上表示，根據兩人的現場觀察，國是會議各組爭論不休，除「年金必須改革」共識外，政府提案幾乎被修正，共識難以凝聚。
親民黨指出，年金改革國是會議須確立「必須建立可長可久的年金制度」的會議目標，應在會議確定長期年金制度的改革方案後，再來安排短期權宜措施。
親民黨表示，政府必須提供完整的、可信的年金精算數據，並開放這些數據作為討論基礎，以使所有意見都有可行性核算的依據，過濾天馬行空或過度自私的想法，使會議能提出高可行性的共識、結論、與方案。
親民黨指出，政府必須全面性研究與評估經濟、社福、財政、金融、及政治等個層面的交叉影響，如此才不會掛一漏萬，避開以鄰為壑、飲鴆止渴式的短線操作誘惑，為台灣建立可長可久、人人有保障的年金制度。
親民黨認為，今天的國是會議，只是改革的開始，未來還有一大段路要走，將繼續要求政府，公開提供具體數據供各方計算，也會繼續思考、研擬具體可行的完整年金改革方案，供政府參考，建立可長可久的年金制度。1060122
(中央社)
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