內政部：違建罰款政策仍屬研議階段

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媒體報導政府將對「違建罰錢逼拆」，內政部今天澄清指出，非新研擬政策，違建罰款政策尚處溝通研議階段。

內政部表示，監察院長期以來對國內違建不斷增加，做成行政部門應加強管理持續關注的糾正。因此行政院於102、105年，二度提送建築法第86條修正草案至立法院審查，但因未排入議程或屆期不續審而退回。

內政部說，本條文原修訂內容加入的違建罰款規定，是以增加地方政府執行違建管理工具為主，條文內容並無關於溯及既往或以罰錢逼拆做為處理違建主要方式考量，而是希望結合既有機制，對違建持續惡化問題發揮妥適控制效果。

內政部指出，媒體對行政部門近年研擬中建築法第86條修訂草案的過度解讀，後續的研商會議以行政部門內部溝通及評估可行性為主。本修正條文是否重新提送立法院審議，尚待與朝野黨團溝通後，考量具體可行內容與推動時機是否成熟，再行斟酌研議。1060122

(中央社)