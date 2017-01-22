高市寒士尾牙宴 2300人提早圍爐

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高雄市「寒士尾牙宴」22日舉行，席開230桌，有2300人參加，招待街友等弱勢族群。（呂素麗攝）

高雄市「寒士尾牙宴」22日舉行，席開230桌，有2300人參加，招待街友等弱勢族群。（呂素麗攝）

高雄市「寒士尾牙宴」22日舉行，創世高雄分院院長周冠華（右一）贈紅包。（呂素麗攝）

人安、創世、華山基金會22日中午在高雄市中正高工籃球場舉辦「寒士尾牙宴」，席開230桌，邀請高雄地區寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩提早圍爐過新年，共有2300人參加。

人安等單位今天在全台16個縣市同步辦理「第27屆寒士吃飽30」尾牙，全台席開3650桌，高雄場有230桌。

人間處處有愛，今年高雄場有鉦升金屬有限公司、佳里無極龍鳳宮、大田精密工業股份有限公司、展固油漆有限公司、高雄市文照慈善會、擇法善思林等愛心單位支持，寒士尾牙才得以順利舉辦。

除吃尾牙外，創世高雄分院院長周冠華等人也贈紅包給參加的寒士。

(中時)