抗議年金改革活動落幕 警方開始拆拒馬
年金改革國是會議今天舉行，監督年金改革行動聯盟等團體在晚間7時許宣布抗議活動結束；警方估人潮最多為下午5時約1萬2000人，總統府周邊開始拆鐵拒馬等阻材，陸續開放通行。
年金改革國是會議登場，反年金改革民眾從上午9時許在管制區外以步行遶行表達訴求，並前往凱達格蘭大道。
監督年金改革行動聯盟等單位下午2時則在景福門周邊舉行抗議年金改革活動，過程中，工作人員陸續發放冥紙給參與抗議的民眾。
主辦單位也在下午3時17分宣布，參與陳抗民眾已達原先設定3萬人，且人數持續增加中。
主辦單位下午4時30分許在舞台上演出行動劇，諷刺總統蔡英文說話不算話，並邀請民眾把冥紙撒向天空，現場工作人員也持白燈籠繞場，代表要為政府送終，並高喊「蔡英文下台」等口號。
但有抗議民眾疑似不滿某電子媒體報導內容，向記者嗆聲、丟擲冥紙，所幸員警旋即到場維持秩序，未擴大衝突。
台北市警方則從下午2時許開始估算周邊參與陳抗的人數，當時約有5000人；下午2時30分，人數達9000人，警方表示，參與陳抗的民眾在下午5時達到高峰，約1萬2000人。
主辦單位在晚間6時許宣布開始舉行國際記者會，並由前往總統府參與會議的成員上台演說，並提到「當發出動員令時，希望軍公教人員可一起共襄盛舉」，以及「此次活動只是開始並非結束」等話語，晚間7時許宣布活動結束，聲援民眾逐漸散去。
警方說，活動結束後，會開始拆除總統府周邊拒馬等阻材，並陸續開放汽機車通行。1060122
(中央社)
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